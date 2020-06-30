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اقتصاد دبي ينكمش 3.5% في الربع الأول من 2020

مال وأعمال

اقتصاد دبي ينكمش 3.5% في الربع الأول من 2020
Reuters /FW1F/Louise Heavens
إمارة دبي
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قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان اليوم الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة انكمش 3.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2020.

وأوضح البيان الذي استشهد ببيانات من مركز دبي للإحصاء أن القطاعات الرئيسة في اقتصاد الإمارة، مثل القطاعين العقاري والمالي، حافظت على القوة الدافعة على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وأفاد عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، بأن ما جاء عليه الأداء الاقتصادي المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري هو نتيجة طبيعية لتوقف دولاب العمل حول العالم وتأثر أغلب القطاعات الاقتصادية بالتدابير الوقائية التي سارعت دول العالم إلى تبنيها، والتي استوجبت تعليق أنشطة تعد من الموارد الأساسية للاقتصاد العالمي، ومن أهمها التجارة والسياحة والسفر.

المصدر: وكالات

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