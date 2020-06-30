اقتصاد دبي ينكمش 3.5% في الربع الأول من 2020

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان اليوم الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة انكمش 3.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2020.

وأوضح البيان الذي استشهد ببيانات من مركز دبي للإحصاء أن القطاعات الرئيسة في اقتصاد الإمارة، مثل القطاعين العقاري والمالي، حافظت على القوة الدافعة على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.

مركز #دبي للإحصاء يكشف أنه وبالرغم من الركود العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث توقع البنك الدولي أن يصل تراجع الناتج المحلي العالمي إلى 5.2% خلال 2020، فقد تمكنت إمارة دبي من تقليص حجم التراجع إلى أدنى مستويات ممكنة خلال العام الجاري.https://t.co/IWBiRE7UUVpic.twitter.com/nRtiCAjqXq — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 30, 2020

وأفاد عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، بأن ما جاء عليه الأداء الاقتصادي المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري هو نتيجة طبيعية لتوقف دولاب العمل حول العالم وتأثر أغلب القطاعات الاقتصادية بالتدابير الوقائية التي سارعت دول العالم إلى تبنيها، والتي استوجبت تعليق أنشطة تعد من الموارد الأساسية للاقتصاد العالمي، ومن أهمها التجارة والسياحة والسفر.

المصدر: وكالات