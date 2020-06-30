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صندوق النقد الدولي: اقتصادات الخليج ستشهد انكماشا بنسبة 7.6% هذا العام

مال وأعمال

صندوق النقد الدولي: اقتصادات الخليج ستشهد انكماشا بنسبة 7.6% هذا العام
Globallookpress
صندوق النقد الدولي: اقتصادات الخليج ستشهد انكماشا بنسبة 7.6% هذا العام
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رسم مسؤول في صندوق النقد الدولي صورة قاتمة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، وذلك في ظل أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

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وقال مسؤول في الصندوق، إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين) ستشهد انكماشا بنسبة 7.6% هذا العام.

كذلك أشار المسؤول إلى أنه من المتوقع أن تبلغ أسعار النفط مستوى 40-50 دولارا في 2020.

وتواجه دول الخليج تراجعا اقتصاديا هذا العام في ظل جائحة فيروس كورونا، التي أضعفت الطلب العالمي على الخام، وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالاقتصاد غير النفطي.

المصدر: "رويترز"

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