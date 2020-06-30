كيف أثر هبوط أسعار النفط على الميزانية السعودية؟

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 1% في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء: "يرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي بمقدار 4.6 بالمئة، بالرغم من تحقيق القطاع غير النفطي ارتفاعا قدره 1.6 بالمئة".

ويواجه أكبر بلد مصدر للنفط في العالم أسوأ تراجع اقتصادي له هذا العام في ظل جائحة فيروس كورونا، التي أضعفت الطلب العالمي على الخام، وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالاقتصاد غير النفطي للمملكة.

المصدر: "رويترز"