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بيانات رسمية تكشف التزام روسيا باتفاق "أوبك+" بنسبة 100%

مال وأعمال

بيانات رسمية تكشف التزام روسيا باتفاق
Reuters
روسي تلتزم باتفاق "أوبك+" بنسبة 100%
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أظهرت بيانات رسمية أن متوسط إنتاج روسيا من النفط والمكثفات بلغ في شهر يونيو الجاري 1.272 مليون طن في اليوم، ويعني ذلك أن روسيا قد أوفت بالتزاماتها كاملا في إطار صفقة "أوبك+".

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بموجب اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+" يتوجب على روسيا خفض إنتاجها في مايو ويونيو ويوليو من العام الجاري بمقدار 2.5 مليون برميل من النفط يوميا إلى مستوى 8.492 مليون برميل يوميا.

واتفاق "أوبك+" لا يطال مكثفات الغاز، بل يطبق فقط على إنتاج النفط.

ويعادل مستوى إنتاج 1.272 مليون طن في اليوم نحو 9.323 مليون برميل من النفط ومكثفات الغاز.

ووفقا لحسابات وكالة "تاس" فإن متوسط إنتاج روسيا من النفط وحده بلغ الشهر الجاري 8.5 مليون برميل يوميا، وذلك بعد خصم إنتاج مكثفات الغاز.

ويعني ذلك أن روسيا قد التزمت بتعهداتها في إطار اتفاق "أوبك+".

المصدر: "تاس"

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