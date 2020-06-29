"الوطنية للنفط" في ليبيا تأمل في رفع الحصار عنها لاستئناف الإنتاج

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الاثنين، عن أملها في قيام الدول الإقليمية المسؤولة عن إقفال إنتاج النفط في البلاد برفع الحصار عن المؤسسة، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات.

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وفي بيان لها أكدت المؤسسة الوطنية للنفط إجراء مفاوضات على مدار الأسابيع القليلة الماضية بين كل من حكومة الوفاق الوطني والمؤسسة وعدد من الدول الإقليمية، تحت إشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وذلك من أجل استئناف إنتاج النفط.

وجاء في البيان أن المؤسسة تأمل "أن ترفع هذه الدول الإقليمية الحصار وتسمح للمؤسسة باستئناف عملها لصالح جميع أبناء الشعب الليبي".

وأشارت المؤسسة إلى أنها "مصممة على أن يضمن الاتفاق الشفافية وأن تحقق إيرادات النفط العدالة الاجتماعية لجميع الليبيين". كما أكدت أنها تهدف أيضا "إلى أن يتضمن الاتفاق حلولا لحماية المنشآت النفطية، والتأكد من عدم استخدامها أبدا كهدف عسكري أو كورقة مساومة سياسية مرة أخرى.

ناصر حاتم

المصدر: RT