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ليبيا.. خسائر إغلاق موانئ النفط تلامس الـ5 مليارات دولار

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ليبيا.. خسائر إغلاق موانئ النفط تلامس الـ5 مليارات دولار
Reuters ESAM OMRAN AL-FETORI
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن الخسائر الناجمة عن إغلاق الموانئ النفطية منذ 19 يناير الماضي، بلغت نحو 5 مليارات دولار.

وجاء في بيان للمؤسسة اليوم الخميس، أن "الخسائر التراكمية نتيجة الإغلاقات الحالية بلغت 4,943,976,768 دولارا، يستحيل تعويضها من الاحتياطي الأمر الذي يعد بالغ الضرر بالنسبة للمستقبل الاقتصادي للبلاد".

وأشارت المؤسسة إلى أن الصادرات النفطية "تدنت لمستويات غير مسبوقة وبلغت الإيرادات السيادية للبلاد مبلغا لا يكفي لسد 10% من قيمة مرتبات الدولة".

وناشدت المؤسسة "كل الخيرين من أبناء هذا الوطن، أن يحكموا لغة العقل، وأن يغلبوا المصلحة العليا للوطن، وأن يرفعوا أيديهم عن الموانئ والخطوط النفطية ويسمحوا للمؤسسة الوطنية للنفط بممارسة عملها لصالح كل الليبيين".

ويأتي ذلك على خلفية استمرار القتال بين قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج للسيطرة على العاصمة طرابلس منذ أبريل من العام الماضي.

المصدر: RT

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