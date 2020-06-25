الجزائر ترفع سعر بيع خامها لشهر يوليو

قالت شركة النفط الوطنية الجزائرية "سوناطراك"، اليوم الخميس، إنها رفعت سعر البيع الرسمي لخامها "المزيج الصحراوي" في يوليو إلى 85 سنتا للبرميل فوق برنت المؤرخ.

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وكان سعر البيع الرسمي لشهر يونيو دون ذلك عند 40 سنتا للبرميل فوق برنت المؤرخ.

وتنسجم الزيادة مع تقلص المعروض في السوق بسبب تخفيضات إنتاج "أوبك+" وحجز كميات من النفط في المخزون وتخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم.

المصدر: "رويترز"