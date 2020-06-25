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الجزائر ترفع سعر بيع خامها لشهر يوليو

مال وأعمال

الجزائر ترفع سعر بيع خامها لشهر يوليو
Reuters Ramzi Boudina
مقر شركة سوناطراك الجزائرية
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قالت شركة النفط الوطنية الجزائرية "سوناطراك"، اليوم الخميس، إنها رفعت سعر البيع الرسمي لخامها "المزيج الصحراوي" في يوليو إلى 85 سنتا للبرميل فوق برنت المؤرخ.

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وكان سعر البيع الرسمي لشهر يونيو دون ذلك عند 40 سنتا للبرميل فوق برنت المؤرخ.

وتنسجم الزيادة مع تقلص المعروض في السوق بسبب تخفيضات إنتاج "أوبك+" وحجز كميات من النفط في المخزون وتخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم.

المصدر: "رويترز"

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