"أدنوك" الإماراتية تعلن عن صفقة استثمار ضخمة في البنية التحتية

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الثلاثاء، عن إبرام اتفاقية مع ائتلاف يضم عددا من كبار المستثمرين العالميين في مشاريع البنية التحتية وصناديق الثروة السيادية والمعاشات.

وبحسب الاتفاقية، سيستثمر الائتلاف مبلغ 76 مليار درهم (20.7 مليار دولار) في مجموعة محددة من أصول أنابيب الغاز التي تمتلكها "أدنوك".

#أدنوك تُعلن عن إبرام صفقة للاستثمار في البنية التحتية للطاقة بقيمة 76 مليار درهم.



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وبموجب الاتفاقية، التي تمثل واحدة من أكبر صفقات الاستثمار في أصول البنية التحتية للطاقة في العالم، سيحصل شركاء الائتلاف مجتمعين على نسبة 49% في شركة "أدنوك لأنابيب الغاز" التي تم إنشاؤها حديثا والتي تمتلك فيها "أدنوك" حصة الأغلبية بواقع 51%.

تعد الاتفاقية واحدة من أكبر الاتفاقيات التي قامت بها #أدنوك ضمن استراتيجيتها الاستباقية لإدارة أصولها والتي تهدف إلى تعزيز القيمة — ADNOC Group (@AdnocGroup) June 23, 2020

والشركاء في الائتلاف: "غلوبال إنفراستركشر بارتنرز"، و"بروكفيلد لإدارة الأصول"، و"صندوق الثروة السيادية السنغافوري"، و"مجلس صندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو"، و"إن إتش للاستثمار والأوراق المالية" و"سنام".

المصدر: RT