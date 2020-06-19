الذهب يصعد بفعل مخاوف من موجة ثانية من كورونا

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع نمو الطلب على المعدن الأصفر بسبب مخاوف من حدوث موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، لكن صعود الدولار الأمريكي حد من ارتفاع أسعار الذهب.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1725.88 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:06 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1735.10 دولار.

وقال خبير الأسواق جيفري هالي: "يبدو أن أسعار الذهب في حالة من التوازن في الوقت الحالي. توازن بين العوامل الجيوسياسية ومخاوف كوفيد-19 من جهة وآمال التعافي الاقتصادي وقوة الدولار من جهة أخرى".

وجرى الإعلان عن إصابة ما يزيد عن 8.38 مليون شخص بفيروس كورونا في أنحاء العالم، فيما أعلنت الصين عن 32 حالة إصابة جديدة اليوم، من بينها 25 حالة في العاصمة بكين.

وتسببت زيادة حالات الإصابة الجديدة في عدة ولايات أمريكية وفرض قيود على السفر في بكين لوقف التفشي الجديد في تجدد المخاوف من تأخر التعافي الاقتصادي مع إعادة فتح الدول للاقتصادات بعد إجراءات عزل عام لكبح انتشار فيروس كورونا.

وأدى تصاعد التوتر الجيوسياسي بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية وبين الهند والصين أيضا إلى تقديم بعض الدعم للذهب، الذي عادة ما يستخدم كاستثمار ملاذ آمن خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية.

في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.1 بالمئة، ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر.

المصدر: "رويترز"