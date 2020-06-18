انخفاض صادرات النرويج من سمك السلمون إلى الصين وسط تفشي كورونا

أكدت المنظمة الحكومية النرويجية لتسويق المأكولات البحرية اليوم الخميس، أن صادرات النرويج من السلمون إلى الصين انخفضت بمقدار الثلث الأسبوع الماضي لتصل إلى 240 طنا.

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جاء الانخفاض بنسبة 34% مع توقف واردات سمك السلمون إلى الصين في نهاية الأسبوع الماضي، عندما تم اكتشاف فيروس كورونا المستجد على ألواح مخصصة لتقطيع أسماك السلمون في أحد أكبر أسواق المواد الغذائية في بكين.

وقال المجلس النرويجي للمأكولات البحرية في بيان له: "من السابق لأوانه تحديد العواقب التي ستترتب على التفشي الجديد في بكين لصادرات سمك السلمون في الفترة المقبلة".

وذكرت وزارة الصيد البحري النرويجية أمس، أن السلطات الصينية والنرويجية توصلتا إلى أن سمك السلمون النرويجي ليس، على الأرجح، مصدرا لفيروس كورونا الذي ظهر مؤخرا في بكين.

المصدر: "رويترز"