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نوفاك يكشف عن سعر برميل النفط المناسب لروسيا

مال وأعمال

نوفاك يكشف عن سعر برميل النفط المناسب لروسيا
Reuters
صورة تعبيرية
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كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن سعر النفط المناسب لروسيا، ويأتي ذلك في وقت تتعرض أسواق النفط لضغوطات جراء مخاوف على الاقتصاد العالمي في ظل أزمة كورونا.

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وقال الوزير الروسي، خلال مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، إن سعر النفط المناسب لروسيا هو 50 دولارا للبرميل حتى العام 2035، مشيرا إلى أن أسعار النفط المرتفعة للغاية تقلل من الطلب على الطاقة.

وأوضح الوزير قائلا: إن "أسعار النفط المرتفعة للغاية ليست جيدة، إذ أنها تخفض الطلب على موارد الطاقة، وتجذب إلى قطاع النفط استثمارات غير فعالة، وتخلق فائضا في المعروض وتوفر الظروف لأزمة جديدة".

المصدر: "تاس"

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