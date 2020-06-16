"مصر للطيران" تسعى لاقتراض 185 مليون دولار لتجاوز أزمة كورونا

قال رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لـ"مصر الطيران"، إن الناقلة الوطنية المصرية تسعى للحصول على قرض قيمته 3 مليارات جنيه مصري (185 مليون دولار)، للتغلب على آثار أزمة فيروس كورونا.

وأضاف زكريا أن الأزمة دفعت مصر إلى إغلاق مطاراتها أمام معظم الرحلات التجارية منذ منتصف مارس، وهو ما يكلف مصر للطيران 3 مليارات جنيه شهريا في إيرادات مفقودة.

وصرح بأنه من المنتظر الانتهاء من إجراءات الحصول على القرض من "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر" المملوكين للدولة بحلول الشهر المقبل.

وأشار إلى أن الأموال ستستخدم لدفع 12 مليون دولار أقساط قروض أجنبية حصلت عليها الشركة لتمويل شراء طائرات جديدة.

وأوضح أن مصر للطيران كانت تتوقع أن تتسلم 7 طائرات جديدة في مايو، لكنها ستبدأ الآن في استلام أول طائرة بحلول شهر يوليو.

وبين أن الشركة أرجأت بالفعل مدفوعات تأجير بعض الطائرات التي في حيازتها بالفعل لمدة 3 أشهر وأخرى لستة أشهر.

وأفاد رئيس الشركة القابضة لـ"مصر الطيران" بأنه من المتوقع أن تعمل الشركة بطاقة تتراوح بين 20 و30 بالمئة عندما تستأنف رحلاتها في بداية يوليو، وبنسبة 50 بالمئة بحلول نهاية العام، شريطة ألا تزداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، استضافت مصر 9.78 مليون سائح في العام المالي 2017 - 2018، وهو العام الأخير الذي تتوفر عنه أرقام.

المصدر: رويترز