الأسهم الأمريكية تقفز بعد زيادة قياسية في مبيعات التجزئة

قفزت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء، بعد زيادة قياسية في مبيعات التجزئة لشهر مايو الماضي أحيت الآمال في انتعاش اقتصادي سريع بعد الجائحة.

كذلك تعززت الثقة ببيانات تظهر تراجع معدلات الوفاة بمرض كوفيد-19 في التجارب على عقار ستيرويدي نوعي.

وارتفع المؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 2.19 بالمئة ليفتح على 26326.68 نقطة، وزاد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2.10 بالمئة مسجلا 3131 نقطة.

في حين صعد المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 2.30 بالمئة إلى 9949.78 نقطة.

المصدر: "رويترز"