روسيا.. زيادة في معدلات البطالة

أفاد وزير العمل الروسي، أنطون كوتياكوف، بأن عدد العاطلين عن العمل في روسيا ارتفع خلال الشهرين الماضيين بمقدار 1.050 مليون شخص.

وجاء ذلك خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الاثنين برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الإجراءات المتخذة لدعم الاقتصاد والمجال الاجتماعي.

وأضاف الوزير، أن إجمالي عدد العاطلين عن العمل المسجلين بشكل رسمي ارتفع في روسيا إلى 2.424 مليون شخص.

من جهته قال الرئيس الروسي، إن ارتفاع معدلات البطالة في روسيا ليس دراماتيكيا كما هو الحال في بلدان أخرى.

المصدر: "نوفوستي"