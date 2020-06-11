العراق.. تراجع استهلاك النفط الخام محليا

أكد وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التصفية، حامد يونس، أهمية بناء مستودع كبير للمنتجات النفطية يغطي احتياجات المرحلة الحالية واللاحقة.

وقال في بيان صحفي "بسبب انخفاض الاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية طبقا لإجراءات حظر التجوال، فقد عمدت وزارة النفط إلى تعظيم إنتاج المصافي خلال شهر أبريل الماضي، أي ما قبل تطبيق اتفاق (أوبك+) وفق خطة تهدف إلى بناء مستودعات استراتيجية كبيرة للمنتجات النفطية تغطي المرحلة الحالية واللاحقة".

وأضاف أن "الوزارة سبق وأن قررت إيقاف استيراد بعض المنتجات النفطية خلال شهر مايو الماضي نتيجة إجراءات تعظيم التخزين وتراجع الاستهلاك المحلي".

وأشار يونس إلى أن "انخفاض الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية، أدى بدوره إلى انخفاض ملحوظ في استهلاك وتكرير النفط الخام".

المصدر: RT