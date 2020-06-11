ارتفاع مبيعات السيارات في الصين

أظهرت بيانات لقطاع صناعة السيارات، اليوم الخميس، أن مبيعات السيارات في الصين ارتفعت في مايو الماضي بنسبة 14.5% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

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وأشارت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات في الصين، وهو أكبر اتحاد للقطاع بالبلاد، إلى أن المبيعات في مايو الماضي زادت وبلغت 2.19 مليون سيارة.

وسجلت بذلك زيادة للشهر الثاني على التوالي مع تعافي أكبر سوق للسيارات في العالم من مستويات متدنية بلغتها خلال إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع بنسبة 4.4% في أبريل الماضي، وانخفاض بنسبة 43% في مارس الماضي، حين نالت الجائحة من الطلب.

وقبل شهر أبريل الماضي، عانت المبيعات من تراجع استمر على مدى عامين تقريبا.

المصدر: رويترز