"سبيربنك": الاقتصاد الروسي سيتخطى آثار كورونا بشكل أفضل من أوروبا وأمريكا

أكد رئيس مجلس إدارة مصرف "سبيربنك" الروسي غيرمان غريف، أن الاقتصاد الروسي سينجح في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا بشكل أفضل من الاقتصادين الأوروبي والأمريكي هذا العام.

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وجاء تصريح غريف خلال لقاء جرى بواسطة الفيديو اليوم الثلاثاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أطلع رئيس "سبيربنك" الرئيس الروسي على أداء البنك ووضع القطاع المصرفي في روسيا.

وقال غريف، إن "وضع الاقتصاد الروسي الآن بشكل عام يبدو أفضل مما كنا نتوقع"، إذ من المرجح أن ينخفض الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 4.2% - 4.5%، فيما يتوقع البنك المركزي الروسي تراجعا نسبته 6.7%.

أما الأوربيون فيتوقعون انكماش اقتصادهم خلال العام الجاري بنسبة 7.5%، في الوقت الذي سجل فيه الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الثاني من العام الجاري تراجعا بأكثر من 20%.

كذلك من المتوقع أن يتراجع اقتصاد الولايات المتحدة خلال العام الجاري في نطاق 6% - 7%، لذلك فإن أداء الاقتصاد الروسي خلال 2020 سيكون أفضل من الاقتصادين الأوروبي والأمريكي.

المصدر: "نوفوستي"