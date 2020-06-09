"سبيربنك" الروسي أفضل مصرف في العالم

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس مصرف "سبيربنك" غيرمان غريف على تصنيف المصرف كأفضل بنك في العالم، وقال بوتين، إن هذا التقييم موضوعي.

وأضاف بوتين خلال لقاء مع غريف عقد اليوم الثلاثاء، قائلا: "أهنئكم وجميع موظفي "سبيربنك" على هذه النتيجة. هذا تقييم موضوعي لعملكم، لكن التقييم الأهم فيعطيه عملاؤكم داخل روسيا وخارجها".

وخلال اللقاء، أطلع غريف بوتين على أن "سبيربنك" صنف هذا العام كـ"أفضل بنك في العالم للسنوات الخمس الماضية من حيث إجمالي عائد المساهمين".

وقال غريف، إن "سبيربنك"، أكبر المصارف في روسيا، صنف ضمن الشركات العشر الأولى في العالم، من حيث هذا المعيار.

وحصل "سبيربنك" على هذا التصنيف في وقت دقيق يمر به الاقتصاد العالمي، حيث أثرت جائحة كورونا على الأنشطة الاقتصادية في العالم.

المصدر: "نوفوستي"