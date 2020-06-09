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شركة إماراتية ستشيد وتشغل مزرعة ضخمة للطاقة المتجددة في أوزبكستان

مال وأعمال

شركة إماراتية ستشيد وتشغل مزرعة ضخمة للطاقة المتجددة في أوزبكستان
Reuters
شركة إماراتية ستشيد وتشغل مزرعة صخمة للطاقة المتجددة في أوزبكستان
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ذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية اتفقت على بناء وتشغيل مشروع مزرعة رياح بقدرة 500 ميغاواط في أوزبكستان.

ووفقا للمكتب الإعلامي، فإن "مصدر" وقعت اتفاقيتين مع أوزبكستان بهذا الشأن.

وتأتي الاتفاقية في إطار مسعى أوزبكستان لتطوير طاقة متجددة بقدرات 5 غيغاواط بحلول 2030.

المصدر: "رويترز"

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