شركة إماراتية ستشيد وتشغل مزرعة ضخمة للطاقة المتجددة في أوزبكستان

ذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية اتفقت على بناء وتشغيل مشروع مزرعة رياح بقدرة 500 ميغاواط في أوزبكستان.

ووفقا للمكتب الإعلامي، فإن "مصدر" وقعت اتفاقيتين مع أوزبكستان بهذا الشأن.

شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" توقع اتفاقيتين لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل مشروع محطة لطاقة الرياح في أوزبكستان على مستوى المرافق الخدمية بقدرة 500 ميجاواط. pic.twitter.com/Qh32gqxd42 — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) June 9, 2020

وتأتي الاتفاقية في إطار مسعى أوزبكستان لتطوير طاقة متجددة بقدرات 5 غيغاواط بحلول 2030.

المصدر: "رويترز"