حجم تجارة الإمارات غير النفطية خلال 2019

ارتفع إجمالي التجارة غير النفطية لدولة الإمارات إلى 1.603 تريليون درهم (نحو 436 مليار دولار) خلال العام 2019 بنمو نسبته 4.4% مقارنة مع 1.536 تريليون درهم في العام 2018.

وجاء ذلك وفقا لأحدث الإحصائيات، التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وتظهر الإحصائيات أن تجارة إعادة التصدير لدولة الإمارات واصلت زخمها خلال العام الماضي حيث بلغت قيمتها 457.4 مليار درهم مقارنة مع 431.55 مليار درهم في العام 2018 .

فيما شكلت الصادرات نحو 14.4% من إجمالي التجارة مرتفعة من 206 مليارات درهم إلى 231.23 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

وارتفعت قيمة الواردات من 898.37 مليار درهم تقريبا الى 914.8 مليار درهم تشكل 58% من إجمالي التجارة.

وخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات خلال العام الماضي لم تشهد تغيرا ملموسا في ترتيب الدول، حيث حلت الصين بالمركز الأول وبلغت قيمة التجارة بين البلدين 184.15 مليار درهم خلال العام الماضي تلتها بالمركز الثاني الهند بنحو 152 مليار درهم، ثم جاء بعد ذلك السعودية 113.25 مليار درهم، فالولايات المتحدة بقيمة 96.56 مليار درهم، وسويسرا 65.2 مليار درهم.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وام