وزير الكهرباء المصري: 19.1% نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء الجديدة 2020

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، أن نسبة الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي ستكون 19.1%، بينما كانت العام الماضي 21%.

وقال شاكر خلال مؤتمر صحفي بشأن الإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، إن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت في العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلوواط، لكن مع ارتفاع سعر الدولار خلال 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمد خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.

وأشار شاكر إلى أنه بنهاية العام الجارى ستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد انتهت من إضافة 6 آلاف كيلو متر من خطوط النقل الجديدة لرفع كفاءة الشبكة والقضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، قال الوزير إن الدولة ستتحمل 22 مليار جنيه دعم للقطاع الصناعى خلال الـ5 سنوات القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة 5 سنوات.

المصدر: "اليوم السابع"