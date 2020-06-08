أمير دولة قطر يصدر أمرا بتعيين مستشار للشؤون الاقتصادية

أصدر أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الاثنين، أمرا بتعيين أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني مستشارا له للشؤون الاقتصادية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن أمير دولة قطر أصدر الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2020 بهذا الشأن.

سمو أمير البلاد المفدى يصدر الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2020 بتعيين سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني مستشارا للأمير للشؤون الاقتصادية، وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. #قناpic.twitter.com/jlaRjjZnjz — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 8, 2020

وقضى الأمر بالعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: "قنا"