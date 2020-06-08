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أمير دولة قطر يصدر أمرا بتعيين مستشار للشؤون الاقتصادية

مال وأعمال

أمير دولة قطر يصدر أمرا بتعيين مستشار للشؤون الاقتصادية
Reuters
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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أصدر أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الاثنين، أمرا بتعيين أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني مستشارا له للشؤون الاقتصادية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن أمير دولة قطر أصدر الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2020 بهذا الشأن.

وقضى الأمر بالعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: "قنا"

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