الروبل يصعد أمام الدولار

ارتفع الروبل الروسي أمام اليورو والدولار، اليوم الاثنين، بعد صعود أسعار النفط متأثرة بقرار مجموعة "أوبك+" تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية لمدة شهر إضافي.

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وفي مستهل تعاملات اليوم انخفض سعر صرف الدولار بمقدار 31 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 68.39 روبل.

أما سعر صرف اليورو فقد تراجع بواقع 31.5 كوبيك إلى 77.24 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وترافق ارتفاع الروبل مع صعود أسعار النفط اليوم، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" فوق مستوى 43 دولارا للبرميل.

وجاء الارتفاع بعدما قررت دول مجموعة "أوبك+"، التي تقودها روسيا والسعودية، السبت الماضي تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) لشهر إضافي حتى نهاية يوليو 2020.

المصدر: "إنترفاكس"