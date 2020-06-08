صحيفة: الشركات الأمريكية ستتضرر في هونغ كونغ إذا فرضت واشنطن عقوبات

ذكرت تقارير صحفية، أن الشركات الأمريكية في هونغ كونغ ستتضرر بشكل جدي، إذا فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على هذه المنطقة الإدارية الخاصة بالصين.

وجاء في افتتاحية نشرتها صحيفة China Daily اليوم، أنه إذا قامت الولايات المتحدة فعلا "بسحب اعترافها بوضع هونغ كونغ كمنطقة جمركية منفصلة، فإن الشركات الأمريكية والعديد من موظفيها سيدفعون ثمنا باهظا".

ووفقا للصحيفة، فإن حوالي 85 ألف أمريكي يعيشون ويعملون في هونغ كونغ، وهناك أكثر من 13 ألف شركة أمريكية تعمل في المنطقة الإدارية الخاصة.

وتدل المعطيات، على أن التعامل الأمريكي مع هونغ كونغ، في مجال السلع والخدمات، إلى جانب الاستثمارات المباشرة، يخلق ما يقرب من 210 آلاف وظيفة في الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة، إن لدى واشنطن "مصالح اقتصادية ضخمة" في هونغ كونغ، حيث توفر هذه المنطقة أرباحا كبيرة لقطاع الأعمال الأمريكي، وتصل عائدات التجارة الأمريكية مع هونغ كونغ إلى 30 مليار دولار أمريكي سنويا.

المصدر: "تاس"