زيادة مفاجئة لاحتياطيات النقد الأجنبي الصينية في مايو

ارتفعت، بشكل غير متوقع، احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، بسبب تغيرات في أسعار الأصول الصينية، رغم تراجع سعر صرف اليوان جراء مخاوف من تصاعد في التوتر الصيني - الأمريكي.

ووفق بيانات البنك المركزي الصيني اليوم الأحد، زاد احتياطي النقد الأجنبي الصيني الأضخم في العالم بمقدار 10.233 مليار دولار في مايو، ليصل إلى 3.102 تريليون دولار.

وقالت إدارة الصرف الأجنبي الصينية، في بيان، إن الزيادة المفاجئة ترجع إلى تغيرات في أسعار الصرف والأصول، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز"، آراءهم قد توقعوا تراجع الاحتياطيات الصينية بمقدار 10.459 مليار دولار، إلى 3.081 تريليون دولار بسبب التقلبات في أسعار الصرف العالمية وأسعار السندات الأجنبية التي في حوزة الصين.

وتسارعت التدفقات الأجنبية، على الأسهم والسندات الصينية، في الآونة الأخيرة مع مراهنة المستثمرين على انتعاش اقتصادي.

وساعدت القيود الصارمة على حركة رؤوس الأموال، في سيطرة الصين على نزوح الأموال على مدى العام المنصرم، رغم صدمة تفشي فيروس كورونا المستجد والحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

المصدر: رويترز