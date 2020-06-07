تراجع تبادل الصين التجاري مع روسيا والولايات المتحدة

انخفض حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا، في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 بنسبة 4.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ 40.89 مليار دولار.

وأفادت هيئة الجمارك العامة في الصين، بأن الصادرات الصينية إلى روسيا في الفترة من يناير إلى مايو، تراجعت بنسبة 7.3٪ على أساس سنوي إلى 16.94 مليار دولار. وانخفضت الصادرات الروسية إلى الصين بنسبة 2.1٪ إلى 23.94 مليار دولار.

ووصل حجم التجارة بين البلدين في مايو إلى 7.36 مليار دولار، وخلاله بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى روسيا 3.8 مليار دولار، والصادرات الروسية إلى الصين 3.56 مليار دولار.

في نهاية عام 2019 ، نمت التجارة بين روسيا والصين بنسبة 3.4٪ ووصلت إلى رقم قياسي بلغ 110.75 مليار دولار.

في نفس الوقت، بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة خلال يناير- مايو من العام الحالي، على خلفية وباء فيروس كورونا المستجد، مستوى 183.61 مليار دولار، وهو أقل بنسبة 12.7 ٪ عن نفس الفترة من عام 2019.

ووفقا للجمارك الصينية، انخفضت الصادرات من الصين إلى الولايات المتحدة في الفترة من يناير إلى مايو عام 2020، بنسبة 14.3٪ لتصل إلى 137.6 مليار دولار، بينما صدرت الولايات المتحدة بضائع إلى الصين بقيمة 46.01 مليار دولار، وهو أقل بنسبة 7.6 ٪ من مؤشر نفس الفترة من العام الماضي.

المصدر: نوفوستي