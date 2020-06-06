"بلومبرغ": مجموعة "أوبك+" اتفقت على تمديد اتفاق خفض الإنتاج النفطي لمدة شهر واحد

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن دول مجموعة "أوبك+" اتفقت في اجتماعها اليوم، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج النفطي لمدة شهر واحد.

ويقضي الاتفاق الموقع في أبريل الماضي بين دول منظمة "أوبك" وحلفائها خارج المنظمة، بخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا خلال شهري مايو ويونيو لدعم أسعار النفط التي انهارت على خلفية تفشي جائحة كورونا. وكان مقررا أن تتقلص هذه التخفيضات التي وصفت بـ"التاريخية" إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة ما بين يوليو وديسمبر.

OPEC+ has agreed on a one-month extension of record output cuts, intended to further support the oil-price recovery https://t.co/x3h6y6mlDp — Bloomberg (@business) June 6, 2020

يتبع..