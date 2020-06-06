 
مباشر

"بلومبرغ": مجموعة "أوبك+" اتفقت على تمديد اتفاق خفض الإنتاج النفطي لمدة شهر واحد

مال وأعمال

Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o1ix

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن دول مجموعة "أوبك+" اتفقت في اجتماعها اليوم، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج النفطي لمدة شهر واحد.

ويقضي الاتفاق الموقع في أبريل الماضي بين دول منظمة "أوبك" وحلفائها خارج المنظمة، بخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا خلال شهري مايو ويونيو لدعم أسعار النفط التي انهارت على خلفية تفشي جائحة كورونا. وكان مقررا أن تتقلص هذه التخفيضات التي وصفت بـ"التاريخية" إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة ما بين يوليو وديسمبر.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا