الرياض: الأوضاع الآن تضمن نجاحا مأمولا لاجتماعات "أوبك+"

صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الجمعة، بأن "أوبك" وحلفاءها، فيما يعرف باسم مجموعة "أوبك+"، يعكفون على عقد اجتماع بشأن سياسة إنتاج النفط غدا السبت.

وقال لوكالة "رويترز"، إن الأوضاع الآن تضمن نجاحا مأمولا للاجتماعات، وإن التنسيق جار لعقد اجتماعات لـ"أوبك" و"أوبك+" بعد ظهر يوم السبت.

وقبل ذلك أكدت وزارة الطاقة الروسية أن دول مجموعة "أوبك+" ستعقد اجتماعا السبت لبحث سوق النفط العالمية.

ومن المتوقع أن تقرر دول مجموعة "أوبك+" خلال الاجتماع تمديد التخفيض الحالي (9.7 مليون برميل يوميا) إلى ما بعد يونيو الجاري، وذلك بهدف دعم أسواق النفط، التي تواجه تراجعا في الطلب بسبب جائحة كورونا، وفائضا في الإنتاج.

المصدر: "رويترز"