تسيير أول رحلة طيران في 8 سنوات بين سوريا وأرمينيا

أعلنت وزارة النقل السورية اليوم، عن تشغيل أول رحلة طيران للخطوط الجوية السورية من دمشق إلى يرفان عاصمة أرمينيا، بعد انقطاع دام ثماني سنوات.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، إن "الرحلة انطلقت ليل أمس الخميس وعلى متنها 150 راكبا من مطار دمشق الدولي باتجاه مطار يرفان".

وأضافت أن "هذه الرحلة سيعقبها برنامج تشغيل منتظم عند استئناف الحركة الجوية وإعادة فتح المطارات، على أن تكون حلب محطة مهمة في الرحلات الجوية بين البلدين الصديقين".

المصدر: RT