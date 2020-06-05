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تحديد موعد اجتماع "أوبك+"

مال وأعمال

تحديد موعد اجتماع
Reuters
صورة تعبيرية
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ذكرت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الجمعة، أن دول مجموعة "أوبك+" ستعقد اجتماعا غدا السبت، وسيكون الاجتماع عبر الفيديو.

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وجاء ذلك بحسب ما أكده الممثل الرسمي للوزارة الروسية للصحفيين اليوم.

من جهتها نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في "أوبك+" أن مؤتمر "أوبك" من المقرر أن يبدأ في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت فيينا (12:00 بتوقيت غرينيتش) غدا، على أن يعقبه اجتماع لـ "أوبك+" عبر الإنترنت في الساعة الرابعة ظهرا.

ومن المتوقع أن تقرر دول مجموعة "أوبك+" خلال الاجتماع تمديد التخفيض الحالي (9.7 مليون برميل يوميا) إلى ما بعد يونيو الجاري، وذلك بهدف دعم أسواق النفط، التي تواجه تراجعا في الطلب بسبب جائحة كورونا، وفائضا في الإنتاج.

المصدر: "نوفوستي" + "رويترز"

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