الشيوخ الأمريكي يقترح عقوبات بـ"أثر رجعي" على "السيل الشمالي-2"

قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع عقوبات جديدة ضد مشروع "السيل الشمالي-2"، والذي يهدف لمد أنبوب لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

وعرض هؤلاء الأعضاء في مجلس الشيوخ أن تكون العقوبات الجديدة، بأثر رجعي يبدأ منذ ديسمبر العام الماضي.

وتنص الوثيقة على أن التعديلات التي اقترحها أعضاء مجلس الشيوخ، إذا تم اعتمادها، ستدخل حيز التنفيذ في اليوم الذي تم فيه إقرار "قانون حماية أمن الطاقة في أوروبا عام 2019".

ويؤكد الموقع الإلكتروني للسناتور جون باراسو، أن العقوبات الجديدة ستمس الشركات التي ستقدم التأمين للسفن المشاركة في مد الأنابيب، وكذلك التي تقوم بتزويدها بخدمات مرافق الموانئ أو خدمات الرسو.

يشار إلى أنه يجري حاليا تنفيذ "السيل الشمالي-2" وهو عبارة عن مشروع لمد خطي أنابيب من سواحل روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، وتبلغ استطاعة الأنبوبين 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

ويلقى المشروع معارضة من قبل أوكرانيا ودول البلطيق وبولندا والولايات المتحدة، التي تسعى إلى بيع الغاز المسال الذي تنتجه شركاتها، لدول الاتحاد الأوروبي، والحد من سيطرة الغاز الروسي على السوق هناك.

المصدر: news.mail.ru