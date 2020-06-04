سابقة قضائية في سوريا: الحراسة القضائية على شركة سيريتل

أصدر مجلس الدولة السوري (محكمة القضاء الإداري) قرارا بفرض الحراسة القضائية على شركة سيرياتيل "ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة"

وقال المجلس أنه عبر قراره ذاك الذي وصفه بأنه "سابقة قضائية" يؤكد "بسط اختصاصه الولائي في هذا النوع من الدعاوى وفق ماكرسه فقه القانون العام" وأضاف المجلس أنه ينتهج في ذلك "ما سار عليه مجلس الدولة المصري والعديد من الأنظمة القضائية في دول العالم التي تأخد بنظام القضاء المزدوج في هذا الصدد، كلما تعلق أصل النزاع بعقد أو قرار إداري".



وكان رئيس مجلس إدارة سيريتل رامي مخلوف قال إن "الأيام القليلة القادمة حاسمة" في حال فرض الحراسة القضائية على الشركة وأطلق في تدوينة له الإثنين الماضي، تهديدات شديدة في حال قامت الحكومة بتلك الخطوة.

يذكر أن وزارة الاتصالات السورية وعبر الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد طالبت مخلوف وشركته بتسديد مبلغ يعادل 134 مليار ليرة سورية (لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لها)، إلا أنه لم يسدد تلك المبالغ وهو ما خلق أزمة ما زالت مستمرة بين الشركة والحكومة.

أسامة يونس- دمشق