أسعار النفط تواصل الانخفاض

تواصل أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، الانخفاض بعدما كانت قد سجلت الأسبوع الجاري أعلى مستوى منذ شهر مارس الماضي.

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وبحلول الساعة 14:00 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 1.61% إلى 36.69 دولار للبرميل.

في حين هبطت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.78% إلى 39.48 دولار للبرميل.

وبذلك تكون أسعار النفط قد سجلت تراجعا للجلسة الثانية على التوالي، وأغلقت عقود الخام الأمريكي تعاملات أمس عند 39.79 دولار للبرميل، أما عقود مزيج "برنت" فقد سجلت عند التسوية 40.53 دولار للبرميل.

ورغم تراجع أسعار النفط الأربعاء، إلا أن أسعار الإغلاق تعد الأعلى منذ الـ6 من مارس الماضي.

وجاء هبوط الأسعار بسبب مخاوف بشأن ما إذا كان منتجو "أوبك+" سيتمكنون من التوصل لاتفاق لتمديد خفض الإنتاج الحالي (9.7 مليون برميل يوميا) إلى ما بعد يونيو الجاري.

كذلك أثرت بيانات أمريكية بشأن ارتفاع مخزونات البنزين سلبا على أسواق النفط، حيث أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة زادت 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي بما يقارب ثلاثة أضعاف عما توقعه المحللون.

المصدر: "إنترفاكس"