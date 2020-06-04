طهران: حصلنا على نصف مستحقات الكهرباء المصدرة إلى العراق

أعلن وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، أن بلاده حصلت على نصف مستحقات الكهرباء المصدرة إلى العراق، بما يعادل 400 مليون دولار.

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وأضاف أركانيان، الذي زار بغداد أمس الأربعاء، أنه تم التوقيع على اتفاقية جديدة لتصدير الكهرباء إلى العراق، لمدة عامين.

وأشار إلى أن "جميع الاتفاقيات التي وقعت سابقا مع الجانب العراقي لتصدير الكهرباء، لا تتجاوز عاما واحدا، ولكن في هذه الزيارة تم التوقيع على اتفاقية مع وزارة الكهرباء العراقية لمدة عامين 2020 و2021".

ومنحت الولايات المتحدة العراق استثناءات من عقوبتها على طهران، لاستيراد الكهرباء من إيران، كان آخرها في نهاية مارس الماضي، بشرط أن تتخذ بغداد إجراءات لتقليص اعتمادها على طهران، من خلال إعادة عمل أنظمة الإمداد بالكهرباء أو من خلال إيجاد موردين آخرين.

والتقى أردكانيان في زيارته لبغداد يوم الأربعاء بكل من نظيره العراقي ماجد حنتوش، والرئيس العراقي ورئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس البنك المركزي.

وقال أردكانيان إن الجانبين الإيراني والعراقي، أعادا النظر في الاتفاقيات السابقة، وبرنامج التعاون الذي أعده القطاع الخاص الإيراني لمدة ثلاث سنوات، لإعادة بناء صناعة الكهرباء العراقية.

وأضاف أنه تقرر أن تتوجه وفود فنية وتخصصية تابعة للقطاع الخاص الإيراني إلى بغداد، للتوقيع على اتفاقيتين في مجال تقليل هدر الطاقة الكهربائية في العراق.

المصدر: RT