الرئيس العراقي: من الضروري توسيع التعاون مع إيران في قطاعي الكهرباء والمياه

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاربعاء، ضرورة التنسيق المشترك وتوسيع آفاق التعاون بين العراق وايران في قطاعي الكهرباء والمياه.

وذكر بيان رئاسي أن "صالح استقبل في قصر السلام ببغداد وزير الطاقة الإيراني، رضا اردكانيان، والوفد المرافق له".

وشدد الرئيس العراقي وفقاً للبيان، على "ضرورة التنسيق المشترك وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين لاسيما في قطاعي الكهرباء والمياه، بما يحقق التطور والرفاهية للشعبين الجارين".

وأشار صالح، إلى "أهمية تضافر الجهود بين الجميع للتصدي للأوضاع المعقدة التي تشهدها المنطقة، بما يحقق الأمن والاستقرار للشعوب".

من جهته جدد وزير الطاقة الايراني "استعداد بلاده لمواصلة التعاون ودعم العراق في المجالات كافة، ورغبتها الجادة في الاستثمار في مجال الطاقة وتوسيع شبكات الكهرباء في العراق وتبادل الخبرات".

ووفقا للبيان، فإن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على جميع الصعد، خدمة للمصالح المتبادلة.

المصدر: RT