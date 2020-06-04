منافس "إيكيا" الدنماركي يفتتح أول متاجره في روسيا

أعلنت شركة JYSK الدنماركية، المختصة في بيع التجزئة للموبيليا والأثاث المنزلي، عن فتح أول متاجرها في مركز تجاري بالعاصمة الروسية أمس الأربعاء.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنته JYSK على صفحتها في "إنستغرام". وتعد هذه الشركة المنافس الدنماركي لشركة "إيكيا".

وأشارت شركة JYSK، إلى أنها ستمارس كذلك البيع، عبر الإنترنت في روسيا.

سابقا، كانت JYSK، تخطط لافتتاح هذا المتجر في نوفمبر الماضي، ولكنها اضطرت لتأجيل الدخول إلى السوق الروسية، بسبب القيود التي تم فرضها على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وافتتحت JYSK أول متجر لها في مدينة آرهوس الدنماركية في عام 1979.

والآن نمت متاجر الشبكة إلى 2903 متجرا في 52 دولة. وتعمل متاجر السلسلة في ألمانيا والنمسا تحت العلامة التجارية Dänisches Bettenlager.

المصدر: "إنترفاكس"