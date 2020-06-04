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الإمارات تعلن استئناف رحلات الترانزيت

مال وأعمال

الإمارات تعلن استئناف رحلات الترانزيت
Reuters
الإمارات تعلن استئناف رحلات الترانزيت
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أعلنت الإمارات الأربعاء، إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت، بعد توقفها بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ سيف الظاهري، إن "الإمارات اتخذت خطوة جديدة في طريق العودة التدريجية للحياة الطبيعية، من خلال الإذن لبعض مطارات الدولة بنقل وتحويل المسافرين (رحلات الترانزيت) من المطارات الدولية".

وأضاف، أن القرار يشمل 3 مطارات في الإمارات وهي دبي الدولي وأبوظبي الدولي والشارقة الدولي، حيث سيتم السماح لهذه المطارات بنقل وتحويل ركاب الترانزيت من المطارات الدولية.

وأشار الظاهري إلى أن "قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب من وإلى الدولة لا يزال ساري المفعول، وسيتم فقط السماح مؤقتا بتسيير رحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم".

وعلقت شركات الطيران الإماراتية منذ 25 مارس الماضي رحلاتها، في إجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

المصدر: "وام"

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