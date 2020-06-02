مصر.. الدولار يرتفع أمام الجنيه

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في مصر، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة بلغت 3 قروش، ليكسر بذلك حاجز الـ16 جنيه لأول مرة منذ فترة طويلة.

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وسجل سعر الدولار نحو 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.91 للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 15.86 جنيها للشراء، و15.99 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.87 جنيه، و15.97 جنيه للشراء.

وكان سعر الدولار الأمريكي يشهد حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال فترة تجاوزت الشهرين، قبل أن يصعد بقيمة بلغت 11 قرشا خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية