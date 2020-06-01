الدولار يواصل الارتفاع في مصر

ارتفع سعر صرف الدولار في مصر، اليوم الاثنين، 3 قروش على مستوى البنوك العاملة، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا في البنك الأهلي المصري 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.83 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.80 جنيه، و15.93جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.90 جنيه.

ويواصل الدولار في مصر الارتفاع بعد أن شهد استقرارا لمدة تزيد عن شهر، عقب أزمة فيروس كورونا، حيث سجل أعلى سعر 15.95 للشراء.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض من الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية