إمارة الشارقة تسوق لسندات لأجل 7 سنوات

أظهرت وثيقة أن الشارقة، ثالث أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت، اليوم الثلاثاء، تسويق سندات مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات .

ويأتي ذلك في حين تسعى عدة حكومات في الخليج لتعزيز المالية العامة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والانخفاض التاريخي لأسعار النفط.

وذكرت وثيقة لأحد البنوك المشاركة في ترتيب الصفقة أن الشارقة حددت سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 275 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وقال مصدران مطلعان على الصفقة، إن الطرح من المرجح أن يكون بين 750 مليون ومليار دولار.

وتطرح الشارقة، صاحبة تصنيف ‭‭Baa2‬‬ من وكالتي "موديز" و "ستاندرد آند بورز"، صكوكا (سندات) مقومة بالدولار الأمريكي بصورة متكررة نسبيا.

وذكرت الوثيقة أنه جرى تكليف بنك "أتش أس بي سي" كمنسق دولي للصفقة.

وفي مايو الماضي، جمعت الإمارة ملياري درهم (544.54 مليون دولار) من إصدار خاص لصكوك لأجل عام واحد، لدعم اقتصادها خلال الجائحة، بحسب بيان لبنك الشارقة، الذي رتب الصفقة.

(الدولار = 3.6728 درهم إماراتي)

المصدر: "رويترز"