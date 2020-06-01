مسؤول مصري: مصر الأولى في تصدير البرتقال والفراولة والبطاطس وتنافس تركيا وإسبانيا والمغرب

قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر عبد الحميد الدمرداش، إن بلاده تتصدر تصنيف الدول الأكثر تصديرا لحاصلات البرتقال، الفراولة وأيضا البطاطس.

إقرأ المزيد

وأشار في تصريحات لموقع "صدى البلد" إلى أن هناك 3 دول تنافس مصر فيما يخص معدل تصدير الحاصلات الزراعية، موضحا أنها إسبانيا وتركيا والمغرب، مؤكدا أن موسم تصدير الحاصلات الزراعية في مصر مستمر على مدار العام.

ولفت رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أن مصر تم وضعها على مقدمة الخريطة العالمية الخاصة بتصدير الحاصلات الزراعية، مؤكدا أن الموالح شهدت إقبالا كبيرا على شرائها خلال أزمة كورونا خاصة لاحتوائها على فيتامين سي، الذي يعمل بدوره على تقوية جهاز المناعة.

وقال الدمرداش إن مصر تصدر 70 منتجا زراعيا بمختلف أنواع الخضراوات والفاكهة، حيث تصدر مصر حاصلات زراعية بقيمة 2.3 مليار دولار، مشيرا إلى أن الزراعة تمنح مصر صادرات وصناعات غذائية بإجمالي 5 مليارات دولار.

المصدر: صدى البلد