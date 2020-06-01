هيئة الأوراق المالية السورية توقف التداول بأسهم "سيريتل"

أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، اليوم الاثنين، توقف التداول على أسهم "سيريتل" لاتصالات المحمول اعتبارا من 2 يونيو الجاري وحتى إشعار آخر.

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وقالت الهيئة، إن القرار جاء بناء على أحكام قانون إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 22 لعام 2005 وتعديلاته، ولاسيما الفقرتين 7 و8 منه، التي تخول الهيئة إصدار التعليمات والقيام بكافة الوظائف الكفيلة بتحقيق أهدافها المتعلقة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية.

هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

وأضافت، أن الخطوة جاءت حرصا على حماية حقوق المساهمين في شركة "سيريتل موبايل تيليكوم" المساهمة المغفلة العامة.

وكانت أسهم الشركة، التابعة لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف، شهدت مؤخرا عزوف المستثمرين عنها بعد الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة له.

المصدر: وكالات