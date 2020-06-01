العراق يصدر 3.2 مليون برميل يوميا من النفط في مايو

أفادت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، بأن إجمالي صادرات العراق من النفط الخام بلغت بالمتوسط الشهر الماضي 3.2 مليون برميل يوميا.

وأوضحت الوزارة، أن صادرات خام العراق من موانئ الجنوب بلغت 3.1 مليون برميل يوميا بالمتوسط في مايو الماضي.

أما صادرات النفط من كركوك عبر خط جيهان الشمالي فقد بلغت 114 ألف برميل يوميا في المتوسط في الشهر نفسه.

وأضافت الوزارة، أن متوسط سعر برميل النفط الذي صدره العراق بلغ 21.005 دولار في مايو الماضي.

المصدر: "رويترز"