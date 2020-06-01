المركزي السوري يحذر من التعامل مع "مجهولين" لتسلم الحولات من الخارج

حذر مصرف سوريا المركزي من التعامل مع أشخاص مجهولي الهوية يمتهنون عملية تسليم الحولات، وهدد من يتعامل معهم بالملاحقة القانونية بجرائم بينها تمويل الإرهاب.

وأوضح المركزي في بيان نشره اليوم، أنه لوحظ انتشار ظاهرة تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين منها عن طريق أشخاص مجهولي الهوية.

وقال إن تسليم المبالغ يتم في الطرقات العامة بعد الاتصال مع المستفيدين منها والاتفاق على مكان التسليم، وأشار إلى أنه "في أغلب الأحيان يتم الاتصال عن طريق مكالمات صوتية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي وعادة ما تكون الأرقام المستخدمة غير سورية لتجنب تتبعها وبالتالي معرفة هوية هؤلاء الأشخاص".

وأضاف المركزي أن متابعة "مجموعة من هؤلاء الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط غير المشروع" أظهرت أن العديد منهم "يعمل ضمن شبكات موجودة ضمن مناطق تنشط فيها المجموعات الإرهابية وبعضهم مرتبط بهذه المجموعات أو لديه سوابق جرمية".

وقال إن هذا الأمر "أدى إلى ربط الأشخاص الذين استلموا الحوالات عن طريقهم بنشاطهم الجرمي سواء المرتبط منه بالصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية أو المرتبط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها".

وأهاب المصرف بالسوريين عدم استلام أي مبالغ مالية من أشخاص مجهولي الهوية أو في الأماكن العامة، قائلا إن "الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد باستلامهم للحوالات عن طريق أشخاص مجهولين ستتم ملاحقتهم قضائيا بموجب قوانين تمويل الإرهاب في حال تورط هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم، أو ملاحقتهم بجرم الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية بموجب القوانين النافذة في حال اقتصر الجرم المرتكب من قبل هؤلاء الأشخاص على ذلك".

وأشار البيان إلى أن مصرف سوريا المركزي "قام بضبط مجموعة من الأشخاص المتورطين بأعمال الصرافة غير المشروعة واتخذ بحقهم الإجراءات المناسبة إضافة إلى إغلاق بعض الشركات المخالفة للقوانين النافذة".

المصدر: RT