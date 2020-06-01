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أسعار النفط مستقرة بانتظار اجتماع "أوبك+"

مال وأعمال

أسعار النفط مستقرة بانتظار اجتماع
Reuters
أسعار النفط مستقرة بانتظار اجتماع "أوبك+"
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بنحو طفيف إذ تنتظر الأسواق اجتماع مجموعة دول "أوبك+" هذا الأسبوع لبحث امكانية تمديد تخفيضات إنتاج غير المسبوقة، لما بعد نهاية يونيو الجاري.

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مصادر:
مصادر: "أوبك+" تبحث تمديد خفض النفط الحالي لشهر أو شهرين

واستقر خام "برنت" دون تغير عند 37.84 دولار للبرميل، فيما سجلت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" 35.53 دولار للبرميل، مرتفعة 4 سنتات، بحلول الساعة 06:29 بتوقيت غرينيتش.

وسجلت أسعار النفط مكاسب خلال شهر مايو الماضي، ولقيت دعما من تراجع إنتاج خام "أوبك" إلى أدنى مستوياته في 20 عاما، مع توقع أن يتعافى الطلب في ظل خروج مزيد من الدول من الإغلاقات الشاملة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال الخبير الاقتصادي، خو وي لي، إن "التركيز منصب حاليا على (أوبك+)"، وكانت دول "أوبك+" اتفقت في أبريل على تقليص الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو، عقب انهيار الطلب من جراء جائحة كورونا.

ومن المحتمل أن تعقد دول مجموعة "أوبك+" اجتماعا الأسبوع الجاري لبحث سوق النفط العالمية وامكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

المصدر: "رويترز"

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