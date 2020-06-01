مصادر: "أوبك+" تبحث تمديد خفض النفط الحالي لشهر أو شهرين

ذكرت مصادر في "أوبك+" لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، أن "أوبك" وروسيا تبحثان تمديد خفض النفط الحالي، والبالغ نحو 10 ملايين برميل يوميا، لشهر أو شهرين إضافيين.

وقالت هذه المصاد إن "أوبك وروسيا تقتربان من حل وسط بخصوص أجل تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة حاليا، وإنهما تبحثان مقترحا لتمديد تقليصات المعروض لشهر أو شهرين".

وحسب الاتفاق السابق تقوم دول مجموعة "أوبك+" بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو من العام الجاري، على أن تقلص التخفيضات بشكل تدريجي في النصف الثاني من 2020 وحتى نهاية أبريل 2022.

ويفترض أن تعقد دول مجموعة "أوبك+" اجتماعا الأسبوع الجاري لبحث سوق النفط العالمية واتفاق خفض الإنتاج.

المصدر: "رويترز"