الدولار يهبط أمام الروبل الروسي إلى أدنى مستوى منذ 6 مارس 2020

انخفض سعر صرف الدولار مقابل العملة الروسية، الروبل، اليوم الاثنين، إلى دون مستوى 70 روبلا، وهو أدنى مستوى منذ 6 مارس الماضي.

وفي مستهل تعاملات بورصة موسكو اليوم تراجع سعر صرف الدولار إلى 69.82 روبل بانخفاض مقداره 31 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك)، أما اليورو فقد انخفض سعر صرفه بمقدار 15 كوبيكا، إلى 77.77 روبل.

كذلك بدأ مؤشرا بورصة موسكو التداولات على ارتفاع، حيث صعد مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 1.12% إلى 2767.82 نقطة.

أما مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS فقد ارتفع بنسبة 2.33% إلى 1248 نقطة.

المصدر: تاس