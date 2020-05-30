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تراجع صافي أرباح البنك الشعبي المركزي في المغرب 39% في الربع الأول

مال وأعمال

تراجع صافي أرباح البنك الشعبي المركزي في المغرب 39% في الربع الأول
Reuters
المغرب
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أعلن البنك الشعبي المركزي "بي. سي. بي" أحد أكبر البنوك المغربية، انخفاض صافي أرباحه بنسبة 39 بالمئة خلال الربع الأول على أساس سنوي، مشيرا إلى تأثير جائحة فيروس كورونا.

وبلغ صافي دخل البنك خلال فترة الثلاثة أشهر 470 مليون درهم مغربي (48 مليون دولار).

وارتفع صافي الدخل المصرفي بنسبة واحد بالمئة إلى 4.3 مليار درهم مغربي.

وانخفضت تكلفة المخاطر بنسبة 2.4 بالمئة إلى 751 مليون درهم مغربي.

وجمع بنك "بي. سي. بي" 1.8 مليار درهم مغربي في صورة ودائع خلال الفترة نفسها، لتصل حصته في السوق إلى 26.3 بالمئة.

المصدر: رويترز

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