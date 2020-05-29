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الاقتصاد الروسي يسجل تراجعا في أبريل 2020

مال وأعمال

الاقتصاد الروسي يسجل تراجعا في أبريل 2020
Sputnik
الاقتصاد الروسي يسجل تراجعا في أبريل 2020
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أظهرت مراجعة لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن الاقتصاد الروسي سجل في شهر أبريل الماضي تراجعا نسبته 12% على أساس سنوي، بسبب أزمة جائحة كورونا.

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وقالت الوزارة الروسية، إن تطبيق نظام عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من 30 مارس الماضي لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا واتخاذ الشركاء التجاريين تدابير حجر صحي أدى إلى انخفاض النشاط الاقتصادي في كل الصناعات الأساسية وقطاع الخدمات في روسيا.

وفي وقت سابق توقعت الوزارة أن يتراجع الاقتصاد الروسي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جهتها تتوقع مؤسسات دولية، أن يسجل الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري تراجعا بنسبة 4.5%، على أن ينمو في العام القادم بنسبة 4%.

المصدر: نوفوستي

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