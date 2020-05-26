دراسة: القطاعان المصرفي والمالي يولدان معظم الأثرياء

يتصدر القطاعان المصرفي والمالي قائمة القطاعات التي "تولد" أكبر عدد من أصحاب الملايين والمليارات، حسب دراسة أجرتها شركة Wealth-X.

وأظهرت نتائج الدراسة التي قدرت عدد الأشخاص في مختلف القطاعات الذين تتجاوز ثروة الواحد منهم 5 ملايين دولار، أن 30% من هؤلاء يعملون بالقطاعين البنكي والمالي، يليهما قطاع الخدمات (نحو 16% من المليونيرات والمليارديرات)، وقطاع العقارات (5,4%).

كما شملت دائرة القطاعات الأكثر إرباحا الصحة (4,9%) والتكنولوجيا (4,7%)، علما أن الأخيرة هي التي قدمت للعالم كلا من مؤسس "مايكروسوفت" بيل غيتس، ومؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ.

وضمت الدائرة المذكورة أيضا قطاع الإنتاج (4,1%)، وقطاع الترفيهات وتنظيم الفعاليات العامة (4,1%)، وقطاع البناء والهندسة (3,9%) وقطاع خدمات الطعام (3,8%).

ومن الأثرياء المنتسبين إلى هذه المجموعة من القطاعات الفنان غي لاليبيرتي مؤسس "سيرك الشمس"، وجيمس دايسون مخترع أول مكنسة كهربائية بدون كيس.

وحسب الدراسة فقد ازداد عدد الأثرياء في العالم، خلال العقد الأخير من الزمن بنسبة 50%، ليقع حوالي ثلث الثروة العالمية، أي 104 ترليونات دولار، تحت سيطرة أشخاص تتجاوز ثروة كل منهم مليون دولار.

المصدر: Lenta.Ru